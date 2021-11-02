Haberler Haberler ŞOK açılış saati | ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? İşte marketlerin açılış saatleri...

ŞOK açılış saati | ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? İşte marketlerin açılış saatleri...

Corona virüsü salgını sebebiyle market çalışma saatleri güncellenmişti. Özellikle ŞOK gibi zincir marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri, açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. Peki, ŞOK saat kaçta açılıyor? ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 16:45
ŞOK açılış saati | ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? İşte marketlerin açılış saatleri...

Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, ŞOK çalışma saatleri değişti mi? ŞOK kaçta açılıyor?

ŞOK AÇILIŞ SAATLARİ

ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM ve A101 marketlerin de açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. İşte detaylar...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

SON DAKİKA