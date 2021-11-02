CANLI - Altın fiyatları 2 Kasım 2021 Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?

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Son dakika: Altının gram fiyatı 549 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 899 lira, Cumhuriyet altını 3.675 liradan satılıyor.
İşte, 2 Kasım 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 549,75
Gram altın satış: 549,86
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 873,00
Çeyrek altın satış: 899,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.747,00
Yarım altın satış: 1.809,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.493,41
Tam altın satış: 3.562,03
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.621,00
Cumhuriyet altını satış: 3.675,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.593,00
Ata altın satış: 3.694,00
NOT: Bilgiler 2 Kasım Salı saat 00.40 itibarıyla alınmıştır.CANLI Dolar ve Euro kuru için tıklayın ( Dolar kaç TL, Euro kaç para?)👇