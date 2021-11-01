MasterChef kaptanlar düellosunun kazananı belli oldu! 1 kasım MasterChef’te kaptanlar düellosunu kim kazandı?

MasterChef'te kaptanlık oyununda büyük bir heyecan yaşandı... Yarışmacılar, kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya yarıştı. MasterChef'te mavi takım kaptanı Eren olurken, kırmızı takım kaptanlığına ise Burcu'yu seçti. İki kaptan ise kaptanlar düellosunda mücver yapılan oyunda karşı karşıya geldi. İşte MasterChef'te kaptanlık düellosunu kazanarak önemli bir avantajı kazanan isim...

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlar düellosu oyununda şefler, yarışmacılardan onar tane mücver yapmasını istedi. En fazla yarım saat süre verilen oyunda on mücveri bitiren Burcu, kornaya basarak rakibine bir dakika süre bıraktı. Rakibine göre daha önce bitiren Burcu, kaptanlar düellosunu da kazandı.

KAPTANLAR DÜELLOSUNUN AVANTAJI NEYDİ?

Şefler, düelloyu kazanan Burcu'ya verilen avantajın, Mavi takımdan bir yarışmacı ile Kırmızı takımdan bir yarışmacı değiştirebilme hakkını verdi. Bunun karşılığında Burcu, Mavi takımdan Sergen'i alarak yerine Kırmızı takımdan Pelin'i Mavi takıma verdi.

Bu değişim sonrasında takımların son hali şöyle oldu;

MAVİ TAKIM: Eren (Kaptan), Pelin, Tahsin, Emre, Araz, Safanur,

KIRMIZI TAKIM: Burcu (Kaptan), Hasan, Azize, Dilara, Sergen, Mert