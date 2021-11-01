CANLI - Euro kaç tl? Altın fiyatları 1 Kasım 2021 Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?

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Son dakika: Altının gram fiyatı 551 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 901 lira, Cumhuriyet altını 3.655 liradan satılıyor.
İşte, 1 Kasım 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 546,37
Gram altın satış: 546,47
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 867,00
Çeyrek altın satış: 893,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.735,00
Yarım altın satış: 1.797,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.477,52
Tam altın satış: 3.545,83
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.601,00
Cumhuriyet altını satış: 3.655,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.569,00
Ata altın satış: 3.633,00
NOT: Bilgiler 1 Kasım Pazartesi saat 10.00 itibarıyla alınmıştır.CANLI Dolar ve Euro kuru için tıklayın ( Dolar kaç TL, Euro kaç para?)👇