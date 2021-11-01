CANLI - Euro kaç tl? Altın fiyatları 1 Kasım 2021 Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını kaç para?

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Son dakika: Altının gram fiyatı 550 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 897 lira, Cumhuriyet altını 3.655 liradan satılıyor.
İşte, 1 Kasım 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 549,68
Gram altın satış: 549,77
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 871,00
Çeyrek altın satış: 900,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.742,00
Yarım altın satış: 1.811,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.477,52
Tam altın satış: 3.545,83
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.601,00
Cumhuriyet altını satış: 3.655,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.582,00
Ata altın satış: 3.662,00
NOT: Bilgiler 1 Kasım Pazartesi saat 01.30 itibarıyla alınmıştır.CANLI Dolar ve Euro kuru için tıklayın ( Dolar kaç TL, Euro kaç para?)👇