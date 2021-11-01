Ara tatil tarihleri ne zaman? 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 MEB takvimi

6 Eylül'de çalan ilk ders zilinin ardından 1. ara tatile az bir süre kaldı. Öğretmenler, öğrenci ve veliler 1. dönem ara tatili tarihini araştırmaya başladı. Peki ara tatil tarihleri ne zaman? İşte 2021 MEB takviminde yayınlanan tarihler...

1 HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.