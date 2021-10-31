HAVA DURUMU: Türkiye'de bugün hava nasıl? Yağış var mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'nın hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumundaki son tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Sonbaharı yaşadığımı bugünlerde havanın durumu değişkenlik gösteriyor. Zaman zaman aşırı soğuk olan hava, zaman zaman da güneşli ve açık oluyor. Peki, Türkiye'de bugün hava nasıl? Yağış var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi bazı illerimizde beklenen hava durumu...

TÜRKİYE'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL - 18 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA - 19 DERECE

Parçalı bulutlu

İZMİR - 22 DERECE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA - 27 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı