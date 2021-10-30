Instagram'da hikayeye (story) link ekleme özelliği herkese açılıyor! Instagram'dan devrim gibi hamle

Tüm dünyada genç yaşlı herkesin favori aplikasyonlarından olan fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram, her geçen gün yeni bir özellikle gündeme geliyor. Kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için çeşitli geliştirmeler yapan uygulama son olarak ses getiren bir karar aldı.

Buna göre bugüne kadar doğrulanmış hesap ya da minimum 10 bin takipçisi olan hesaplara tanınan hikayeye bağlantı/link ekleme özelliği artık herkese açılıyor. Böylece takipçi sınırlaması olmaksızın Instagram kullanıcısı herkes paylaştığı hikayeye link ekleyebilecek.