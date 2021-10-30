Haberler Haberler Instagram'da hikayeye (story) link ekleme özelliği herkese açılıyor! Instagram'dan devrim gibi hamle

Instagram'da hikayeye (story) link ekleme özelliği herkese açılıyor! Instagram'dan devrim gibi hamle

Bütün dünyada milyarlarca kullanıcısı olan fotoğraf paylaşma sitesi Instagram'dan devrim gibi bir karar geldi. Daha önce belirli sayıda takipçisi olan kullanıcılara sunulan hikayeye link/bağlantı ekleme özelliği artık herhangi bir sınırlama olmaksızın herkese açılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:54 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:57
Instagram'da hikayeye (story) link ekleme özelliği herkese açılıyor! Instagram'dan devrim gibi hamle

Tüm dünyada genç yaşlı herkesin favori aplikasyonlarından olan fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram, her geçen gün yeni bir özellikle gündeme geliyor. Kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için çeşitli geliştirmeler yapan uygulama son olarak ses getiren bir karar aldı.

Buna göre bugüne kadar doğrulanmış hesap ya da minimum 10 bin takipçisi olan hesaplara tanınan hikayeye bağlantı/link ekleme özelliği artık herkese açılıyor. Böylece takipçi sınırlaması olmaksızın Instagram kullanıcısı herkes paylaştığı hikayeye link ekleyebilecek.

SON DAKİKA