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Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de ve KKTC'de coşkuyla kutlanıyor. Spor camiası da Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü yayınladıkları tebrik mesajları ile kutluyorlar. İşte futbol dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 09:41
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de ve KKTC'de coşkuyla kutlanıyor. Spor camiası da Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü yayınladıkları tebrik mesajları ile kutluyorlar.

İşte spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

BEŞİKTAŞ

Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

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