29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de ve KKTC'de coşkuyla kutlanıyor. Spor camiası da Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü yayınladıkları tebrik mesajları ile kutluyorlar.
İşte spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de ve KKTC'de coşkuyla kutlanıyor. Spor camiası da Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü yayınladıkları tebrik mesajları ile kutluyorlar.
İşte spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE
GALATASARAY
TRABZONSPOR