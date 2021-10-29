MasterChef'te potaya kimler gitti? MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler? 28 Ekim Perşembe

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanacak... Programın yayınlanan son bölümü Kütahya'da gerçekleştirildi. Mavi ve kırmızı takım bu şehrin öne çıkan yemeklerinin olduğu menüyü yaptı. Çeşitli konukların oylamaya katılmasıyla kazanan takım kırmızılar oldu. Kırmızılar, kaptan Pelin liderliğinde haftanın 3. takım oyununda da galip geldi. Maviler ise 3. mağlubiyetini aldı. 7 yarışmacıdan oluşan mavi takımdan 6'sı eleme potasına gitti.

MASTERCHEF'TE POTAYA KİMLER GİTTİ? MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te, bu hafta potaya giden tüm yarışmacılar mavi takımdan oldu. İlk takım oyunu sonrası Araz ile Hasan, ikinci takım oyunu sonrası Ateş ile Mert potaya gitmişti. Son kaybedilen takım oyununun ardından mavi takımdan Tahsin, Burcu ve Safanur bireysel dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdi. Dokunulmazlığı alan Tahsin, mavi takımdan potaya gitmeyen tek isim oldu. Burcu ve Safanur ise takım oylaması olmadan otomatik olarak eleme potasına düşen isimler oldu. Böylece haftanın eleme gecesinde yarışacak tüm yarışmacılar mavilerden oluştu.

Kırmızı takımdan Pelin, Emre, Azize, Sergen, Eren ve Dilara ise son 12'ye kalmayı garantiledi.