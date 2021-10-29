Kilo nasıl alınır? Kolay kilo alma yöntemleri

Kilo vermek dışında kilo almak da çaba ve sabır isteyen bir durum. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak çok zayıf olmaktan değil, ideal kilo aralığını korumaktan geçer. Bu yüzden kolay kilo alma formüllerini ve en kolay kilo aldıran besinleri sizler için derledik.

ÖĞÜN SIKLIĞI ARTIRIN

Sık beslenerek (günde 5-6 kez) öğün aralarında düşük hacimli, yüksek enerjili besinler (fındık, badem, fıstık, kuru meyveler gibi) tercih edilmeli. Yüksek kalorili ancak katkı maddelerini fazla içeren paketli, işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı.

PROTEİN ALIMI İHMAL ETMEYİN

Yeterli miktarda protein almak (kg başına ortalama 1 g) gerekir. Proteinden yüksek gıdalar kas kitlesinin artışına destek olarak vücut ağırlığını yükseltmek adına önemlidir. Bu nedenle öğünlerde; et, tam yağlı süt ürünleri, tavuk, balık, yumurta gibi kaynaklara yer verilmelidir.

ÇİNKO İÇERİĞİ ZENGİN BESİNLERİ İHMAL ETMEYİN

İştah konusunda önemli bir mineral olan çinko düzeylerinde düşüklük olması durumunda yeme problemleri yaşanabiliyor. Bu nedenle kırmızı et, peynir, kuruyemişler, tahıllar, ayçekirdeği, yumurta gibi besinler sıklıkla tercih edilmelidir.

SPOR SADECE ZAYIFLAMAK İÇİN YAPILMAZ

Kilo almak kadar sağlıklı ve kas kütlesini koruyarak kilo almak da önemli. Kas kütlenizi artırmak için spor yapmanız şart. Bunun için kardioya yönelebileceğiniz gibi, ağırlık antrenmanları da yapabilirsiniz. Spor salonuna gitmek ve koç eşliğinde çalışmak kilo akmak için her zaman etkili bir yöntemdir.

KALORİYİ ARTIRIN

Örneğin gün içinde sadece içtiğiniz kahveye süt ve şeker ekleyerek başlayabilirsiniz. Eğer hem kalorim artsın hem de lezzetli bir şeyler içeyim diyorsanız, muz ve sütü karıştırarak içine de biraz kuruyemiş ekleyebilirsiniz. Hem enerji patlaması yaşar, hem de damağınızı şenlendirirsiniz.

SEBZE Mİ MEYVE Mİ?

Muz, kavun, incir gibi meyveler porsiyonlarında diğer meyvelere oranla daha yüksek kalori bulundurur. Eğer ara öğün olarak çiğ sebze tüketme alışkanlığınız varsa sebzelerin yerini meyvelere bırakın. Örneğin kahvaltınızda sadece domates ve salatalık tüketmenin yanı sıra mevsim meyvelerini de ekleyin.

YAĞI ARTIRIN

Salatanıza eklediğiniz sağlıklı zeytinyağını artırın. Bunun yanı sıra kahvaltınızda zeytin ve peynirinizi de üzerine zeytinyağı ekkleyerek tüketin. Pişirme yemeklerinizde ise tereyağına ağırlık verebilirsiniz.

KARBONHİDRATI ARTIRIN

Birçok insan kilo vermeye çalışırken karbonhidratı veya yağı tamamen kesmeye çalışır. Kilo alma yolları ve kilo alma yöntemleri deniyorsanız yani hedefiniz kilo almaksa bu şekilde kalori almanız zorlaşır ve dolayısıyla bu pek iyi bir fikir sayılmaz. Önceliğiniz acil kilo alma ve kilo alma diyeti uygulamak ise, bol miktarda yüksek karbonhidrat ve yüksek yağlı yiyecekler yiyin. Her öğünde bol miktarda protein, yağ ve karbonhidrat tüketmek en sağlıklısıdır.

KURUYEMİŞLERİ YANINIZDAN EKSİK ETMEYİN

Kuru yemişler kilo almada önemli besinler arasındadır. Her gün en az bir avuç kuru yemiş tüketebilirsiniz. Badem, ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemişler yağ ve lif açısından da zengindir.

YEMEKTEN ÖNCE SU İÇMEYİN

Yemeklerden önce su içmeyin. Su midenizi doldurarak daha az yemek yemenizi sağlar.

BAHARAT, ÇEŞNİ VE SOSLARI ARTIRIN

Bol baharat, sos ve çeşni kullanmak daha fazla yemek yiyebilmenize olanak sağlar. Formül gayet basit; yemeğiniz ne kadar lezzetliyse, daha fazla yemek yemek o kadar kolaylaşacaktır.

SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içmeyin. Sigara içenler sigara içmeyenlerden daha az kilo alma eğilimindedir ve sigarayı bırakmak sıklıkla kilo almaya yol açar. Çünkü eliniz ağzınız boş durmasın isteri sürekli atıştırmalıklara yönelirsiniz.