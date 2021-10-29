29 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma, metro, metrobüs ve tramvay ücretsiz mi?

28 Ekim öğleden sonra başlayan resmi tatil dolayısıyla 'İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?' sorusu gündeme geldi. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Peki, vatandaşlar otobüs, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek mi? İşte cevabı ve yapılan resmi açıklama...



29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi bayramlarda genellikle toplu ulaşım araçları halka ücretsiz hizmet veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da otobüsler, metro gibi İstanbulkart kullanılan tüm araçlar ücretsiz olacak.



Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara ve Adana'da da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Öte yandan İzmir'de ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na katılımını kolaylaştırmak için gün boyunca ulaşım tarifesinde yüzde 50'lik indirim kararı alındığı belirtildi.