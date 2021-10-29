29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu? Noter çalışma saatleri 29 Ekim Cuma

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülkemizin genelinde coşkuyla kutlanıyor... Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü dolayısıyla bugün resmi tatil. Hukuki işleri olan vatandaşlar ise internette sıkça "Noterler 29 Ekim'de çalışıyor mu? Noterler 29 Ekim'de açık mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Peki, 29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu? İşte tüm bu soruların yanıtları...

NOTERLER 29 EKİM'DE AÇIK MI? NOTERLER 29 EKİM'DE ÇALIŞIYOR MU?

Noterler, resmi tatillerde kapalı... Bir süre önce noterlerde "nöbetçi" uygulamasına geçilmişti. Hafta sonu noterlik işleri olan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla nöbetçi noterler cumartesi günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.