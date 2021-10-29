29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eczaneler açık mı? 29 Ekim'de eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, "Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İlaçlarını tedarik etmek isteyenler eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek isterken nöbetçi eczane listesi de merak ediliyor. 29 Ekim eczane çalışma saatleri ile nöbetçi eczane listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün yine nöbetçi eczane olacak.

NÖBETÇİ ECZANELER KAÇ GÜN AÇIK?

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

NOBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...