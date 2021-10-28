MasterChef'te potaya kim gitti? MasterChef Türkiye'de kimler eleme adayları oldu? 27 Ekim Çarşamba

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyunu heyecanı yaşandı. İlk takım oyununu kırmızı takım kazanmış mavi takımdan potaya giden isimlerse Araz ve Hasan olmuştu. Yayınlanan son bölümde de takım oyununu Ateş'in kaptanlığını yaptığı maviler kaybetti.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? KİMİ POTAYA GÖNDERDİ?

Mavi takım haftanın ikinci takım oyununu da kaybedince yine bir bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu dokunulmazlığı kazanan isim Tahsin olurken, yarışmacı direkt olarak kaptan Ateş'i potaya gönderdi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER? HANGİ YARIŞMACILAR POTADA?

Mavi takımda Ateş'in potaya gitmesinin ardından bu kez takım oylamasına geçildi. Takım oylamasında en çok oyu alan Mert de mavilerden potaya giden 4. isim oldu. İlk oyunun ardından Araz ve Hasan da potaya gitmişti. Böylece potadaki eleme adaylarının, son takım oyunu öncesi 4'ünün mavi takımdan olması kesinleşti. Bu arada MasterChef Türkiye'nin bu haftaki dış çekimi Kütahya'da gerçekleştirilecek. Dış çekim sonrası oylar sayılacak ve kaybeden takım ile potaya giden son isimler belli olacak.