Haberler Haberler CANLI - Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları 26 Ekim 2021 ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL?

CANLI - Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları 26 Ekim 2021 ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL?

Altın fiyatları: 26 Ekim 2021 tarihinde altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... Son dönemde büyük bir yükseliş gösteren sarı metal alış ve satış rakamları araştırılmaya devam ediyor. Piyasadan en güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın ve 22 ayar altın fiyatları haberimizde... İşte canlı ve güncel altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 07:45 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 07:46
CANLI - Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları 26 Ekim 2021 ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL?

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Son dakika: Altının gram fiyatı 556 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 885,00 lira, Cumhuriyet altını 3.686,00 liradan satılıyor

İşte, 26 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 556,58

Gram altın satış: 556,81

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 898,00

Çeyrek altın satış: 915,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.797,00

Yarım altın satış: 1.831,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.555,49

Tam altın satış: 3.625,30

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.686,00

Cumhuriyet altını satış: 3.742,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.638,00

Ata altın satış: 3.700,00

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