WhatsApp'tan durum güncellemesine geri al özelliği geliyor! WhatsApp'tan sürpriz hamle

Mesajlaşma uygulamaları kullanan birçok kullanıcının muzdarip olduğu yanlış gönderilen mesajlar ya da durumu düzeltmek isteyen şirketler, çeşitli opsiyonlar getirerek bunu en aza indirmeyi planlıyor. Dünya üzerinde en çok kullanılan internet tabanlı mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp da günden güne yeni özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

DURUM GÜNCELLEMESİNE "GERİ AL" ÖZELLİĞİ GELİYOR

Şirket, yanlışlıkla gönderilen durum güncellemesi için "geri al" özelliğini test etmeye başladı. WhatsApp uygulamasının teste başladığı "geri al" özelliği yanlışlıkla durumları paylaşan kullanıcılar için kısa süreli kurtarıcı olarak geliyor.

Durum güncelleştirmesini geri almanızı sağlayan özellik, işlem tamamlandığında kullanıcıları bilgilendiriyor. Kullanıcılar, durum güncellemesi paylaşıldıktan sonra ekranda görünen "geri al" düğmesine basarak yüklenen görüntüyü doğrudan silebilecekler.