İşte dünyanın en küçük oyun konsolunu! Posta pulu kadar

Dünyanın en küçük oyun konsolu ABD'li mühendisler tarafından geliştirildi ve yaklaşık bir posta pulu boyutunda, ancak tam boyutlu bir cihaz gibi oynanabiliyor.

Ohio merkezli TinyCircuits'in oyun konsolu; Tetris, Space Invaders ve Snake gibi klasikler de dahil olmak üzere önceden yüklenmiş beş retro oyunla birlikte geliyor. Ancak kullanıcılar isterlerse MicroPython programlama dilini kullanarak kendi oyunlarını bile oluşturabilir ve bir bağlantı kablosu aracılığıyla başkalarıyla çok oyunculu oyunlar oynayabilirler.

FİYATI NE KADAR?

Konsolun gri modeli 19 dolarlık bir fiyata sahip, diğer renklere ve bağlantı kabloları gibi ek aksesuarlar da sahip cihazların fiyatları ise daha yüksek.

Thumby, konsolu şarj etmek ve yazılımını güncellemek için çalışan bir bataryaya, oyun düğmelerine, güç düğmesine, ekrana ve bir mikro USB bağlantı noktasına sahip. OLED bir ekrana ev sahipliği yapan konsolun sağ alt köşesindeki halka ise bir anahtarlığa takılmasına izin veriyor.

Thumby'nin baş mühendisi Ben Rose, "Thumby ile amacım dünyadaki en küçük oyun konsolunu üretmekti. İnsanlar küçük olduğunu gördüklerinde işe yaramaz olduğunu düşünebilirler. Fakat, boyutuna meydan okuyan güçlü bir işlemciye sahip yüksek kaliteli bir ürün tasarladık. Thumby, insanların oynadıkları oyundan daha fazla zevk almalarına, hatta kendi oyunlarını üretmelerine olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.