SON DAKİKA: Askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı resmen duyurdu! e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

İşte e devlet askerlik yeri sorgulama ekranı - TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik yeri ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay adayları ile Erbaş/ Erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden açıklanmıştır.
Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş/erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-devlet ve askerlik şubelerinden açıklanmıştır.
Ekim 2021 celp döneminde sevk edilecek yükümlülerin PCR testleri 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak, test sonucu nefatif olanların birliklerine sevki aynı tarihlerde yapılacaktır.
Herhangi bir bankada kendi adına hesabı ve banka/kredi kartı olmayan yükümlülerimizin birliklerine katılmadan önce banka kartı temin etmeleri önem arz etmektedir. "