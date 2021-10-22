Haberler Haberler SON DAKİKA: Askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı resmen duyurdu! e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

SON DAKİKA: Askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı resmen duyurdu! e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri sorgulama ekranı açıldı. Askerlik yeri için bekleyen binlerce vatandaş 'Askerlik yeri sorgulama ekranı' araması yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay adayları ile Erbaş/ Erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden açıklanmıştır." denildi. İşte e devlet üzerinden 'Er sınıflandırma sonucu sorgulama' ekranı ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 11:51 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 12:09
SON DAKİKA: Askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı resmen duyurdu! e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı
Askerlik yerleri sorgulama ekranı açıldı. Askerlik yeri için bekleyen binlerce vatandaş 'Askerlik yeri sorgulama ekranı' araması yapmaya başladı. İşte e devlet üzerinden askerlik yeri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

İşte e devlet askerlik yeri sorgulama ekranı - TIKLAYIN

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik yeri ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay adayları ile Erbaş/ Erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden açıklanmıştır.

Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş/erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-devlet ve askerlik şubelerinden açıklanmıştır.

Ekim 2021 celp döneminde sevk edilecek yükümlülerin PCR testleri 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak, test sonucu nefatif olanların birliklerine sevki aynı tarihlerde yapılacaktır.

Herhangi bir bankada kendi adına hesabı ve banka/kredi kartı olmayan yükümlülerimizin birliklerine katılmadan önce banka kartı temin etmeleri önem arz etmektedir. "

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