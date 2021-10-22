SON DAKİKA: Askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı resmen duyurdu! e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri sorgulama ekranı açıldı. Askerlik yeri için bekleyen binlerce vatandaş 'Askerlik yeri sorgulama ekranı' araması yapmaya başladı. İşte e devlet üzerinden askerlik yeri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik yeri ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay adayları ile Erbaş/ Erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden açıklanmıştır.

Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş/erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-devlet ve askerlik şubelerinden açıklanmıştır.

Ekim 2021 celp döneminde sevk edilecek yükümlülerin PCR testleri 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak, test sonucu nefatif olanların birliklerine sevki aynı tarihlerde yapılacaktır.