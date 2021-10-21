MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef'te potada kimler var? İşte yanıtı...

Ekranların ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Kör tadım usulüyle yapılan oylama ile kırmızı ve mavi takımdan yarışmacılar, yemekleri kimlerin yaptığını bilmeden oy verdi. En çok oyu alan kırmızı takım, oyunlarda 2-0 öne geçerek haftayı galip tamamlamayı garantilerken mavi takım ise bir dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takımdan Safanur olurken, yarışmacı potaya direkt olarak takım kaptanı Hasan'ı gönderdi. Daha sonra yapılan takım oylaması sonrası ise Tahsin, Araz ve Sergen eşit oranda oy aldı. Kararı ilk oyunda olduğu gibi yine kaptan Hasan verdi ve Sergen'i potaya gönderdi. Böylece yapılacak eleme finalinde daha önce potaya giden Dilara ve Rabia ile birlikte Hasan ve Sergen de yer alacak. Son adaylar, oynanacak üçüncü oyun sonrası netleşecek.