Haberler Haberler Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son dakika! 21 Ekim Perşembe döviz kurları | Dolar kuru CANLI

Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son dakika! 21 Ekim Perşembe döviz kurları | Dolar kuru CANLI

Dolar kuru CANLI - Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor... Yatırımcıların altından sonra en çok takip ettiği dolarda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Döviz kurlarını yakından izleyen yatırımcılar sıkça, "Dolar ne kadar?", "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar?" gibi soruları aratıyor. Peki, Dolar kaç TL? Euro kaç TL? İşte 21 Ekim Perşembe döviz kurlarındaki son dakika...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 07:37
Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son dakika! 21 Ekim Perşembe döviz kurları | Dolar kuru CANLI

Yatırımcıların yakından izlediği döviz kurları hayli hareketli... Doğru zamanı kollayan yatırımcılar, özellikle dolar, Euro ve sterlinin kaç TL olduğunu aratıyor. Peki, Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar, 21 Ekim Perşembe sabah saat 07.15 itibarıyla alış 9,2397 TL, satış ise 9,2483 TL'den işlem görüyor...

CANLI DÖVİZ KURU - Euro ne kadar?

Euro, alış 10,7780 TL'den satış ise 10,7960 TL'den işlem görüyor. Öte yandan İngiliz Sterlini alış 12,7433 TL'den, satış ise 12,8072 TL'den işlem görüyor.

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