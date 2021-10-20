MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Hangi isimler potaya gitti? 19 Ekim 2021 MasterChef Türkiye

İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Dün oynanan takım oyunununda, tatlı düellosunu kaybeden mavi takım, dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Araz, potaya direkt olarak Rabia'yı gönderdi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Rabia'nın potaya gönderilmesinin ardından ikinci eleme adayı takım oylaması sonrası netleşti. Safanur'la, Dilara 6'ya 6 eşit olunca karar mavi takım kaptanı Hasan'a kaldı. Hasan ise Dilara'yı ikinci eleme adayı olarak potaya yolladı. Böylece haftanın eleme finalinde yarışacak ilk iki aday Rabia ile Dilara oldu.