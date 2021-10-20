Haberler Haberler MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Hangi isimler potaya gitti? 19 Ekim 2021 MasterChef Türkiye

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Hangi isimler potaya gitti? 19 Ekim 2021 MasterChef Türkiye

Sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk takım oyunu oynandı. Mavi takım, kaptanı Hasan liderliğinde tatlı düellosunu kaybetti. Dokunulmazlık oynayan mavi takımda, haftanın ilk eleme adayları da belli oldu. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Hangi isimler potaya gitti? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 08:07
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Hangi isimler potaya gitti? 19 Ekim 2021 MasterChef Türkiye

İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Dün oynanan takım oyunununda, tatlı düellosunu kaybeden mavi takım, dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Araz, potaya direkt olarak Rabia'yı gönderdi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Rabia'nın potaya gönderilmesinin ardından ikinci eleme adayı takım oylaması sonrası netleşti. Safanur'la, Dilara 6'ya 6 eşit olunca karar mavi takım kaptanı Hasan'a kaldı. Hasan ise Dilara'yı ikinci eleme adayı olarak potaya yolladı. Böylece haftanın eleme finalinde yarışacak ilk iki aday Rabia ile Dilara oldu.

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