Dolar kuru CANLI - Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son dakika! 21 Ekim Perşembe döviz kurları

Yatırımcıların yakından izlediği döviz kurları hayli hareketli... Doğru zamanı kollayan yatırımcılar, özellikle dolar, Euro ve sterlinin kaç TL olduğunu aratıyor. Peki, Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar, 21 Ekim Perşembe sabah saat 07.30 itibarıyla alış 9,2034 TL, satış ise 9,2204 TL'den işlem görüyor...

CANLI DÖVİZ KURU - Euro ne kadar?

Euro, alış 10.8350 TL'den satış ise 10,7833 TL'den işlem görüyor. Öte yandan İngiliz Sterlini alış 12,6972 TL'den, satış ise 12,7609 TL'den işlem görüyor.

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