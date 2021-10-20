Haberler Haberler SON DAKİKA... Çılgın Sayısal Loto 20 Ekim sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da SüperStar nedir?

SON DAKİKA... Çılgın Sayısal Loto 20 Ekim sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da SüperStar nedir?

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da 20 Ekim Çarşamba akşamı yapılan çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 76 milyon 420 bin 424 TL.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:11 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:58
SON DAKİKA... Çılgın Sayısal Loto 20 Ekim sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da SüperStar nedir?

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 76 milyon 420 bin 424 TL. 20 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-11-30-40-56-61- joker:46 süperstar:62 oldu.

20 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Online'da yer alan ve en çok kazandıran oyun Sayısal Loto, saat 21:30'da çekildi.

İşte şanslı numaralar:

5 - 11 - 30 - 40 - 56 - 61 - 46 (Joker) ve 62 (SüperStar)

Çekilişler www.millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayımlandı. Çekiliş ardından açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 76.740.173,46 TL devretti.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.




SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

SON DAKİKA