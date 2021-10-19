Apple MacBook Pro, AirPods 3, M1 Pro ve M1 Max'i tanıttı! İşte Türkiye fiyatları...

Apple, "Güç, iki, bir" diyerek duyurduğu ve tüm dünyada beklediği etkinlikte Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıktı.

İlk olarak Türkiye'de satılmayan HomePod mini akıllı hoparlör sahneye çıktı, HomePod Mini, her zaman olduğu gibi Siri ile etkileşimli bir deneyim sunuyor. HomePod Mini, Kasım'da 99 dolardan satışa sunulacak.

YENİ AIRPODS SAHNEYE ÇIKTI

Apple yeni ürünü daha kısa saplı AirPods'u tanıttı, ürün önceki nesil AirPods gibi açık bir tasarım ile geliyor.

AirPods 3, tere ve suya dayanıklı. 6 saat pil ömrü ile gelen yeni model, şarj kutusu ile 30 saate varan bir kullanım imkanı sunuyor. AirPods 3, 5 dakikalık şarjla 1 saat müzik dinlemeye izin veriyor. Ürünün fiyatı 179 dolar olarak belirlendi, ürün bugünden itibaren yurt dışında satışa çıkıyor.

Yeni AirPods'ların Türkiye satış fiyatyarı ise şöyle:

AirPods (2. nesil) 1.449 TL, AirPods (3. nesil) 1.999 TL, AirPods Pro 2.899 TL, AirPods Max 5.699 TL.

APPLE İŞLEMCİLERLE DE İDDİALI

Apple'in laptop serileri M1 Pro, 10 çekirdekli bir işlemci ve 16 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Birden çok ekran çalıştırabiliyor. M1 Pro işlemci ProRes desteğine sahip. Apple sürpriz bir kararla M1 Pro ve M1 Max olarak işlemcileri ikiye ayırdı.

M1 Max, M1 Pro'ya göre çok daha güçlü. M1 Max, ailenin en güçlü üyesi. 10 çekirdekli işlemci, 32 çekirdekli bir GPU ile geliyor. M1 Max'in ilk Apple Silikon tabanlı işlemcisi M1'e göre 6 kat daha hızlı.

Hem M1 Pro'nun hem de M1 Max'in rakiplerine nazaran daha az güç tüketiyor.

YENİ MACBOOK PRO'LAR ÇENTİKLİ ÇIKTI

Apple MacBook Pro hayranlarının merakla beklediği adımı attı ve yeniden tasarlanan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini tanıttı. Yeni modellerin ekranında iPhone'larda olduğu gibi çentik var.

14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri HDMI girişine, SD kart girişine ve MagSafe noktasına sahip. Yeni kasanın inceltilen çerçevesinde MacBook Pro yazısı artık yer almıyor. Ayrıca Touch Bar'a da veda edilmiş. Bunun yerine fiziksel tuşlar geri dönmüş.

Yeni MacBook Pro modellerinde 120 Hz ProMotion ekran var. 3024x1964 piksel çözünürlüklü ekran, 5.9 milyon piksel ve 1000 nits parlaklık sunuyor.

M1 Max ve M1 Pro işlemcili yeni MacBook Pro'lar, 7,4 GB/s'ye varan SSD okuma hızı sunuyorlar.

64 GB'a kadar RAM ve 8 TB'a kadar depolama da dikkat çeken özellikler arasında.

PEKİ FİYATLARI NE KADAR?

14 inç MacBook Pro'nun fiyatı 1.999 dolardan, 16 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise 2499 dolardan başlıyor.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI İSE ŞÖYLE:



M1 işlemcili MacBook Pro 28.999 TL, M1 Max işlemcili MacBook Pro 39.999 TL olarak satışa çıkarıldı.



PİL ÖMRÜ NASIL GELİŞTİRİLDİ

Yeni 14 inçlik model 17 saat, 16 inçlik model ise 21 saat video oynatma süresi veriyor.

Yeni dizüstü bilgisayarlar yarım saatte yüzde 50 oranında şarj olabiliyorlar.

