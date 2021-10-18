SON DAKİKA... 18 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği çekiliş, canlı yayında ve noter huzurunda haftanın üç günü düzenleniyor. Bu kapsamda; 18 Ekim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte kazandıran numaralar da belli oldu. İşte, MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 75 milyon 489 bin 592 TL. 18 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar:

23 - 25 - 34 - 44 - 46 - 56 ve JOKER: 49

Haftada üç kez çekilişi yapılan şans oyununda talihli adayları kolon başı 3 TL'lik ücret ödeyerek oyunu oynayabiliyorlar. Oyun Milli Piyango Online aracılığıyla, mobil uygulama üzerinden ve bayiler aracılığıyla oynanabilir.