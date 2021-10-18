Haberler Haberler SON DAKİKA... 18 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SON DAKİKA... 18 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 75 milyon 489 bin 592 TL.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:27
SON DAKİKA... 18 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği çekiliş, canlı yayında ve noter huzurunda haftanın üç günü düzenleniyor. Bu kapsamda; 18 Ekim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte kazandıran numaralar da belli oldu. İşte, MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 75 milyon 489 bin 592 TL. 18 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar:

23 - 25 - 34 - 44 - 46 - 56 ve JOKER: 49

Haftada üç kez çekilişi yapılan şans oyununda talihli adayları kolon başı 3 TL'lik ücret ödeyerek oyunu oynayabiliyorlar. Oyun Milli Piyango Online aracılığıyla, mobil uygulama üzerinden ve bayiler aracılığıyla oynanabilir.

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