MasterChef'te kim elendi? 17 Ekim 2021 (masterchef’e kim veda etti?)

TV8 ekranlarında yayınlanan başarılı yarışma programı MasterChef 2021 yeni bölümünde, ana kadroda yer alan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik eleme gecesinde mücadele etti. Geçtiğimiz hafta boyunca dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda eleme potasına giren Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan arasından birisi bu haftanın yarışmaya veda eden ismi oldu. Yarışmayla ilgili "son dakika MasterChef'te kim elendi, kim veda etti?" soruları araştırılıyor. İşte tüm soruların yanıtları...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?



MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;

17 Ekim 2021 Pazar günü TV8 ekranlarına gelen 2021 MasterChef Türkiye yarışmasının kritik eleme gecesinde potada yer alan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan eleme gecesinden başarıyla çıkmak ve elenen isim olmamak için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin istediği ürünü en başarılı şekilde yapmak için tezgah başında hünerlerini gösterdi.

Kritik eleme gecesinde, potadan kurtulmak ve yarışmaya 1 hafta daha devam etmeyi kesinleştirmek isteyenler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ilk eleme oyunuyla başladı. Potadaki 7 yarışmacı 9. Haftada yarışmak için kozlarını paylaştı.



MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?



Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde gerçekleşen kritik eleme gecesinde ana kadroda yer alan yarışmacılardan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan arasından en başarılı ürünleri çıkaran isimler Eren, Pelin, Burcu ve Ateş potadan çıkmayı başararak elenmekten kurtulmuş oldu.



MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?



Kritik eleme gecesinde MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan ilk eleme oyununda başarılı olamayan Rabia, Mert ve Milhan, 2. eleme oyununda kozlarını paylaşıyor. Şefler tarafından hazırlanan tabağa en yakın tabağı hazırlayan isim elenmekten kurtulacak ancak en başarısız tabağı hazırlayan isim yarışmaya veda edecek. Elenen isim belli olduğunda tüm detayları burada olacak.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM



Tahsin

Eren

Emre

Burcu

Mert

Azize

Rabia

Pelin



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM



Sergen

Hasan

Araz

Dilara

Milhan

Safanur

Ateş