Haberler Haberler SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek kaç lira?

SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek kaç lira?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle 'altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, 1 gram altın ne kadar, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?' sorguları yapılmaya devam ediyor. İşte son dakika altın fiyatları... Türkiye'de en çok alış ve satış yapılan madenlerin başında altın geliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altında yaşanan değişiklikler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. 13 Ekim günü altın fiyatlarında nasıl bir değişim olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında, "1 gram altın ne kadar?, bugün altın fiyatları ne kadar?, çeyrek altın fiyatı ne?, Bugün cumhuriyet altını ne kadar?, 1 gram 24 ayar altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatı" gibi sorgular yapılıyor. Peki, gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:53 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:56
SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek kaç lira?

Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu durum binlerce kişinin arama motorlarında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorgularını yapmasına sebep oluyor. İşte son dakika altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 517,44

Satış: 517,53

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 839,00 TL'den Satış: 852,00'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.420,00

Cumhuriyet altını satış: 3.472,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.678,00

Yarım altın satış: 1.702,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.305,22

Tam altın satış: 3.370,25

*Bilgiler 13 Ekim Çarşamba günü 15:23'te alınmıştır.

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