CANLI - Altın fiyatları ne kadar? Canlı son dakika altın fiyatı bilgileri! Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle altın haberlerindeki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlarken şu anda 517 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 839 , cumhuriyet altını ise 3.420 liradan satılıyor. İşte güncel rakamlar...
Son dakika: Çeyrek altın fiyatı
Alış: 839 Satış: 851
Gram altın fiyatı:
Alış: 517,44 Satış: 517,53
Yarım altın fiyatı:
Alış: 1.679 Satış: 1.704
Tam altın fiyatı:
Alış: 3.308 Satış: 3.373
Cumhuriyet altını fiyatı:
Alış: 3.428 Satış: 3.480
Not: Bilgiler 15.40'ta alınmıştır.