Haberler Haberler CANLI - Altın fiyatları ne kadar? Canlı son dakika altın fiyatı bilgileri! Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

CANLI - Altın fiyatları ne kadar? Canlı son dakika altın fiyatı bilgileri! Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle 'altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, 1 gram altın ne kadar, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?' sorguları yapılmaya devam ediyor. İşte son dakika altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:42 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:48
CANLI - Altın fiyatları ne kadar? Canlı son dakika altın fiyatı bilgileri! Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle altın haberlerindeki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlarken şu anda 517 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 839 , cumhuriyet altını ise 3.420 liradan satılıyor. İşte güncel rakamlar...

Son dakika: Çeyrek altın fiyatı
Alış: 839 Satış: 851

Gram altın fiyatı:
Alış: 517,44 Satış: 517,53

Yarım altın fiyatı:
Alış: 1.679 Satış: 1.704

Tam altın fiyatı:
Alış: 3.308 Satış: 3.373

Cumhuriyet altını fiyatı:
Alış: 3.428 Satış: 3.480

Not: Bilgiler 15.40'ta alınmıştır.

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