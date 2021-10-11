Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman?

Her yıl 11 Ekim günü farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. Dünya Kız Çocukları Günü, 2012'de Birleşmiş Milletler'in kararıyla kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik için farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır.

İşte Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlamak için atılabilecek mesajlar;

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları ayırt etmeden sevgi ile büyüterek geleceğimizi koruyalım…

Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Kız çocuklarımızın ömürleri boyunca kötü koşullara maruz kalmaması için toplumumuzu eğitmeli farkındalığı artırmalıyız. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!

Maalesef dünyanın birçok bölgesinde hala cinsiyete dayalı kötü muamele devam ediyor. Bunun önüne geçmek için dünya geneli eğitim seviyesini artırmalı ve her kültüre eşitliği aşılamalıyız. Hala cinsiyeti yüzünden zarar gören dünyadaki tüm kız çocuklarının farkına varalım!