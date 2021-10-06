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KYK burs başvurusu - KYK burs başvurusu başladı mı? KYK bursu ne kadar 2021? Ekim ayı KYK bursları hesaplara yatmaya başladı

KYK burs başvuru sonuçlarını öğrenciler merak ediyor. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler yapılacak duyuruyu bekliyordu. SON DAKİKA bilgisine göre yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı. KYK bursu ne kadar, KYK 2021-2022 bursu kaç TL?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 12:21
KYK burs başvurusu - KYK burs başvurusu başladı mı? KYK bursu ne kadar 2021? Ekim ayı KYK bursları hesaplara yatmaya başladı

KYK burs başvru tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularının yapılacağı tarihleri bekliyor. KYK burs miktarı ve KYK burs başvuru tarihleri araştırılıyor.

KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak?
KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. KYK burs tarihleri açıklandığında haberimizde olacak.

KYK burs başvurusu nereden yapılır?
KYK burs başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. KYK bursları ise eğitim seviyelerine göre değişiklik gösteriyor. 2020 yılında kyk burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 TL'ydi. Yüksek lisans öğrencileri için 1300, doktora öğrencileri için 1950 TL olarak ödenmişti.

SON DAKİKA: Ekim ayı KYK bursları hesaplara yatırlmaya başlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek." ifadelerini kullandı.

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