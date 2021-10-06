İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Çarşamba metrobüs, otobüs, vapur bedava mı?

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatiller içerisinde yer almazken toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Resmi tatiller arasında yer almayan kurumlar normal çalışma düzenlerine devam edecek. Okula, işe veya etkinliklere katılacak olan vatandaşlar ise 6 Ekim bugün metro, metrobüs, otobüs ve tramvay ulaşım ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya yönelik güncel açıklama geldi. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2021 metro, metrobüs, otobüs ve tramvay toplu ulaşım ücretsiz mi?

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI?

İstanbul'un kurtuluşu resmi tatiller içerisinde yer almadığı için tatil olmayacak. Ancak toplu ulaşım bedava olacak. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün toplu taşıma ücretsiz olacak. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün resmi hesabı üzerinden, 'İstanbul'un kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.' açıklaması yapıldı. Açıklamada, @ietttr @metroistanbul @sehir_hatlari @ulasimistanbul hesapları ilişkili hale getirildi.

6 EKİM ÇARŞAMBA İETT, OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY BEDAVA MI?

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda toplu taşıma ücretsiz olacak. Yani, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar 6 Ekim saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

BUGÜN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ, SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Trafikteki özel araç yoğunluğunu hafifletmek amacıyla 5 Ekim gecesinden 6 Ekim gecesine kadar 00.00- 23.59 saatleri arası toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Bu kapsamda, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray gibi İETT'ye bağlı tüm araçlar ücretsiz olacak.