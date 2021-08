"Gönülleri kazandınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 'nda madalya alan milli sporcular ile dün akşam yemeğinde bir araya geldi. Kabul, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz 'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur" ifadelerini kullandı. "Türkiye, sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: Olimpiyatlara ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz. Elde edilen her başarının altında gayret vardır. Bu başarı topyekün işbirliğinin sonucudur.