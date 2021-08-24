4x4’lük Sultanlar

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda rakip tanımıyor. Kadın voleybolcularımız, D Grubu’ndaki 4’üncü maçında Finlandiya’yı da yenerek 4’te 4 yaparak son 16’ya kalmayı garantiledi. İlk seti 25-19 kazanan Sultanlar, Ebrar’ın seri servisleri, Eda Erdem’in blokları ve Tuğba Şenoğlu’nun etkili smaçlarıyla ikinci seti çok daha rahat aldı: 25-12. Hande ve Cansu’nun nefis top kurtarmaları, nefesleri keserken Meryem Boz’un etkili oyunu ile üçüncü seti de 25-15 kazandık. Romanya’da fırtına gibi esen Sultanlar, grupta liderliğini kazanmak için bugün 17.30’da Hollanda karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda rakip tanımıyor. Kadın voleybolcularımız, D Grubu'ndaki 4'üncü maçında Finlandiya'yı da yenerek 4'te 4 yaparak son 16'ya kalmayı garantiledi. İlk seti 25-19 kazanan Sultanlar, Ebrar'ın seri servisleri, Eda Erdem'in blokları ve Tuğba Şenoğlu'nun etkili smaçlarıyla ikinci seti çok daha rahat aldı: 25-12. Hande ve Cansu'nun nefis top kurtarmaları, nefesleri keserken Meryem Boz'un etkili oyunu ile üçüncü seti de 25-15 kazandık. Romanya'da fırtına gibi esen Sultanlar, grupta liderliğini kazanmak için bugün 17.30'da Hollanda karşı karşıya gelecek.