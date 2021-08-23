Son dakika: Memur maaş zammı belli oldu! Memurlar ne kadar zam alacak?

4 milyon memuru yakından ilgilendiren ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantının ardından detayları açıkladı. Bilgin'in açıklamasında, "Sendikalarla uzlaşmak kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. 2022'de yüzde 5+7 ve enflasyon farkı, 2023'te yüzde 8+6 ve enflasyon farkı zam önerdik." ifadelerine yer verdi.

İŞTE ZAM ORANI

Bakan Bilgin, "2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak" dedi.