Yolunuz açık olsun

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan milli sporcularımız, Japonya'ya hareket etti. Uğurlama törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. İstanbul Havalimanı'nda sporcuları uğurlayan Bakan Kasapoğlu, "Yapılan devrimler hamdolsun meyvelerini veriyor. Hedeflerimizi hep birlikte daha yukarılara koyacağız. Bütün gayretlerimiz yeni nesil ve gençlerimiz için. Bu süreçlerde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Sizlerle Tokyo'da da beraber olacağız.Değerli sporcularımız bu süreç içerisinde ülkemizi, milletimizi gururlandırdığınız gibi gençlerimize de örnek oldunuz. Her biriniz bizler için gönüllerimizin şampiyonusunuz" ifadelerini kullandı.