Son dakika haberi: Kurban Bayramı tatili kaç gün? Başkan Erdoğan açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede Kurban Bayramı tatiliyle ilgili karar verildi.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 19 Temmuz Pazartesi günkü yarım günlük iznin tam gün olarak değiştirildiğini belitirken, 17-26 Temmuz arasında resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. Böylece bayram tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak." ifadesini kullandı.