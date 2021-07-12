Sampiyon Gürbüz

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni, başpehlivan Ali Gürbüz kazandı. Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Yıldıray Akın, Faruk Akkoyun'u yenen İsmail Koç ile Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz, final için çayıra tezahüratlar eşliğinde çıktı. 2011, 2012 ve 2019 Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile rakibi Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç, final öncesi yağlanıp, peşrevleriyle seyirciyi selamladı. Yoğun tezahürat alan pehlivanlar güreşe başladı. Tarihi müsabakayı Hüsnü Patron yönetti.

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren İs+mail Koç'un daha hareketli bir güreş sergilediği görüldü. İsmail Koç, rakibini adeta seri kasnak ve paça dalmalarıyla bunalttı. 30. dakikada iki pehlivana da pasif güreştikleri için ihtar verildi. 40 dakikalık normal sürede galip gelen olmayınca, puan alanın kazandığı bölüme geçildi. 48. dakikada İsmail Koç'u bastırarak puan alan Ali Gürbüz şampiyon oldu. Altın kemerde ikinci seriyi yakalayan Gürbüz, gelecek yıl da başpehlivan olduğu takdirde kemerin ebedi sahibi olacak. Gürbüz, "Ebedi kemeri alacağım" dedi.