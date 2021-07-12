Kupa Amerika Messi’nin

Brezilya’da düzenlenen Kupa Amerika’yı Arjantin kazandı. Maracana Stadyumu’nda oynanan maçta Arjantin, Brezilya’yı Di Maria’nın 22. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek şampiyon oldu. Tangocular bu kupaya 28 yıl sonra uzandı. Lionel Messi, milli takım kariyerinde ilk defa bir kupa kazanmayı başardı. ‘Uzaylı’ daha önce üç kez Kupa Amerika’da bir kere de Dünya Kupası’nda final oynamasına rağmen sahadan hep gümüş madalyayla ayrılmıştı. Messi maç sonunda sevinçten, eski takım arkadaşı ve rakibi Neymar ise üzüntüden gözyaşlarına boğuldu.
Brezilya'da düzenlenen Kupa Amerika'yı Arjantin kazandı. Maracana Stadyumu'nda oynanan maçta Arjantin, Brezilya'yı Di Maria'nın 22. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek şampiyon oldu. Tangocular bu kupaya 28 yıl sonra uzandı. Lionel Messi, milli takım kariyerinde ilk defa bir kupa kazanmayı başardı. 'Uzaylı' daha önce üç kez Kupa Amerika'da bir kere de Dünya Kupası'nda final oynamasına rağmen sahadan hep gümüş madalyayla ayrılmıştı. Messi maç sonunda sevinçten, eski takım arkadaşı ve rakibi Neymar ise üzüntüden gözyaşlarına boğuldu.