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Haaland için 158 milyon euro

İngiliz basını, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea’nin 20 yaşındaki golcü için 158 milyon euro ödemeye hazır olduğunu iddia etti. Dortmund’da forma giydiği 59 maçta 57 gol, 15 asistle oynayan Norveçli yıldızın Real Madrid’e gitmek istediği konuşulsa da Chelsea’nin bu transferde kararlı olduğu ifade edildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Haaland için 158 milyon euro
İngiliz basını, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'nin 20 yaşındaki golcü için 158 milyon euro ödemeye hazır olduğunu iddia etti. Dortmund'da forma giydiği 59 maçta 57 gol, 15 asistle oynayan Norveçli yıldızın Real Madrid'e gitmek istediği konuşulsa da Chelsea'nin bu transferde kararlı olduğu ifade edildi.
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