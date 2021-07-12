CR7 otel açtı

Crıstıano Ronaldo, futbol dışında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Portekizli yıldız; Madeira, Lizbon ve Madrid’deki otellerinden sonra şimdi ‘Pestana CR7’ otelini New York Times Meydanı’nda hizmete sundu. Otelde bir odanın fiyatının 77 euro ile 140 euro arasında değiştiği belirtildi.
Crıstıano Ronaldo, futbol dışında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Portekizli yıldız; Madeira, Lizbon ve Madrid'deki otellerinden sonra şimdi 'Pestana CR7' otelini New York Times Meydanı'nda hizmete sundu. Otelde bir odanın fiyatının 77 euro ile 140 euro arasında değiştiği belirtildi.