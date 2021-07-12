Haberler Haberler CR7 otel açtı

CR7 otel açtı

Crıstıano Ronaldo, futbol dışında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Portekizli yıldız; Madeira, Lizbon ve Madrid’deki otellerinden sonra şimdi ‘Pestana CR7’ otelini New York Times Meydanı’nda hizmete sundu. Otelde bir odanın fiyatının 77 euro ile 140 euro arasında değiştiği belirtildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
CR7 otel açtı
Crıstıano Ronaldo, futbol dışında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Portekizli yıldız; Madeira, Lizbon ve Madrid'deki otellerinden sonra şimdi 'Pestana CR7' otelini New York Times Meydanı'nda hizmete sundu. Otelde bir odanın fiyatının 77 euro ile 140 euro arasında değiştiği belirtildi.
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