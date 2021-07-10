Son dakika haberi: 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, saat kaçta? 2021 DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM'nin düzenlediği meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 11 Temmuz 2021'de yapılacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre sınava girecek adaylar giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Daha önceden belirlenen takvime göre sınav sonuçları da 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek. Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

COVID-19'A YAKALANANLARA ÖZEL SINIF

Covid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek.