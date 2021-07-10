Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında mesaj

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmen başladı. Yurdun dört bir yanından pehlivanlar Edirne'ye akın ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan "Dünyanın en eski ve en büyük spor organizasyonlarından Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ata sporumuz olan güreşi geniş kitlelere ulaştırırken, Edirne'nin ve Türkiye'nin tanıtımına da katkılar sağlamaktadır. Yüzlerce pehlivanın er meydanında hünerlerini ortaya koyduğu Kırkpınar Türk toplumunun geleneksel spor kültüründe önemli bir yeri bulunmaktadır. Organizasyona katılan tüm pehlivanları selamlıyorum" diye konuştu.



TOKYO'YA UĞURLADI

ING Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte yürüttüğü 'Olimpik Kızlar' kampanyasında desteklediği sporcuları Tokyo'ya uğurladı. ING Genel Müdürü Alper Gökgöz "Gurur duyuyoruz" dedi.