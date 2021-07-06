Haberler Haberler Son dakika haberleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Ne kadar zam yapıldı?

Son dakika haberleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Ne kadar zam yapıldı?

Her yıl bayramlar öncesinde emeklilere yatırılan bayram ikramiyesinin bu yıl ne zaman ve ne kadar yatacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesi ile ilgili detayları açıkladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı mı yatacak? Ne kadar zam verilecek? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 12:06
Son dakika haberleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? Ne kadar zam yapıldı?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram öncesinde yatacak ikramiyedeyken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı açıklama ile emeklilere müjdeli haberi verdi. Emeklilerin alacağı ikramiye ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı mı yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? ZAMLI MI YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Emeklilerimizin temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Aylıklarında Ocak - Temmuz dönemi TÜFE oranını baz alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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