Haberler Haberler Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Son dönemde oldukça popüler hale gelen kripto paralar arasında en değerli ve bilinir olan Bitcoin'de son durum merak konusu oldu. Binlerce yatırımcı arama motorları üzerinden, "1 bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar?" gibi sorgular ile araştırma yapıyor. İşte dünyanın en büyük kripto parası olarak kabul edilen Bitcoin'in son durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:34
Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan Kripto paraların en değerlisi olan Bitcoin, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 5 Temmuz Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 34,290.86 Dolar oldu. Son 24 saatte 2,69% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 643,785,012,978 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.

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