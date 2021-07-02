Son dakika haberi: Disleksi nedir? Disleksi hastalığının belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? İşte yanıtlar...

Öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi hastalığı, geçmişten beri var olmasına rağmen günümüzde toplumların bilinçlenmesiyle bilinirliği de arttı. Disleksi hastalığına sahip bir bireyin zekasal yönden hiçbir problemi olmamasına karşın, özellikle okuma ve yazma becerilerinde diğer insanlardan farklı olmaları gündelik yaşamda çeşitli zorluklar yaşamalarına neden olur. Bu nedenle disleksinin çocuk yaşlarda tanısı oldukça önemlidir. Disleksi hastalığı olan bir çocuğa sahip ailelerin bu konuda bilinçlenerek, özel bir eğitim programı çizmeleri gerekmektedir.

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Disleksi belirtileri yaşa ve kişiye bağlı olarak değişiklik gösterir. Küçük çocuklarda geç konuşma, yazı yazmada ve okumada zorluk, oyun oynarken yaşanan sorunlar şeklinde kendini gösterir. 6 farklı tipi bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı Birincil Disleksi'dir. Beynin sol beyin kabuğu (serebral korteks) tarafında gerçekleşen işlevsel bir bozukluktur ve yaşla değişmez. Disleksi için belirli bir tedavi olmamasına rağmen, erken teşhis ve müdahale en iyi sonucu verir. Disleksi tedavi edilmediği takdirde, çocuklarda küçük yaştan itibaren özgüven sorunlarına, davranış sorunlarına, kaygıya, saldırganlığa, arkadaşlardan, ebeveynlerden ve öğretmenlerden kaçınmaya yol açabilir.