Munchausen by proxy sendromu nedir? Munchausen by proxy sendromunun belirtileri nelerdir?

Anne ve babaları tarafından şiddete ve kötü olaylara maruz kalan çocuklara 'munchausen by proxy' hastalığı teşhisi konuldu. Bunun üzerine "Munchausen by proxy sendromu nedir?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte munchausen by proxy sendromunun belirtileri...

Munchausen by proxy sendromu ne demek?

MSBP zihinsel rahatsızlığa verilen isimdir. Bu hastalık çocuk, yaşlı veya engelli kişilerin kendisine bakan kişi tarafından hastalanmasına sebebiyet verecek davranışların ortaya çıkması ile görülür.

Kendi ihtiyacını kendi gideremeyen, başkasının bakımına muhtaç olan yaşlılar, çocuklar ve engelliler korunmasızdır. MSBP; çocuk, engelli ve yaşlı istismarına denir.

Bu hastalığı her yaş grubundaki insanlar geçirebilir. MSBP hastalığına yakalanmada en belirleyici faktör kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için başka birinin yardımına ihtiyaç duymasıdır.

MSBP teşhisi konulan kişiler verdikleri tepkilerden, hal ve karakterlerinden anlaşılabilir. Örnek vermek gerekirse; çocuğun hastalanması ve hastalık belirtilerine ilişkin yalan söylemek, çocuğun hasta gibi görünmesine sebebiyet verecek şekilde yapılan test sonuçlarını değiştirmek ve çocuğun hastalık semptomlarını gösterebilmesi için fiziksel olarak zarar vermek.

Bahsi geçen hastalığın en kritik mağdur grubu çocuklar olarak karşımıza çıkıyor. Gerek olmamasına rağmen birçok fiziksel kontrolden geçebilirler. Hal böyle olunca da kendilerine bakan insanların tavırları nedeniyle gerçekten hastalanabilirler.

Öte yandan MSBP kurbanı olan çocuklar hayatı boyunca fiziksel ve duygusal sorunlarla baş etmek zorunda kalabilir. Bu çocuklar yetişkinliğe eriştiğinde Münchausen sendromu görülebilir.

MÜNCHAUSEN SENDROMU NEDİR?

Konuya ilişkin araştırma yapan doktorlar bu sorunun neden oluştuğu hakkında net bir şey söyleyememektedir. Ancak bu durumun istismarcının çocukluğunda yaşadığı sorunlar ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

İstismarcılar hayatının sürekli kontrolden çıktığını düşünmeye yatkıntır. Bu kişilerin öz güvenleri genellikle zayıf olur ve stres, kaygı gibi durumlarla baş etmeleri zorlaşır. Çocuk bakımını üstlenmek ve onun ihtiyaçları ile ilgilenmek bu hastalığı tetikleyebilir.