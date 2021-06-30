Latin Ateşi’nde son 8 yangını!

Copa America’da heyecan sürüyor. Grup aşaması tamamlanan dev turnuvada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Messi’li Arjantin, Ekvador ile karşılaşacak. Ev sahibi Neymar’lı Brezilya ise güçlü Şili karşısında tur arayacak. Muslera’nın kalesini koruduğu Uruguay ise Kolombiya’yla mücadele edecek. Peru ise Paraguay’la eşleşti. Çeyrek final, 3 Temmuz 00.00’da Peru-Paraguay ve 03.00’teki Brezilya-Şili maçlarıyla başlayacak. Dev müsabakalar Haber Global kanalından canlı yayımlanacak.
Copa America'da heyecan sürüyor. Grup aşaması tamamlanan dev turnuvada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Messi'li Arjantin, Ekvador ile karşılaşacak. Ev sahibi Neymar'lı Brezilya ise güçlü Şili karşısında tur arayacak. Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay ise Kolombiya'yla mücadele edecek. Peru ise Paraguay'la eşleşti. Çeyrek final, 3 Temmuz 00.00'da Peru-Paraguay ve 03.00'teki Brezilya-Şili maçlarıyla başlayacak. Dev müsabakalar Haber Global kanalından canlı yayımlanacak.