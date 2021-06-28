Haberler Haberler Son dakika haberleri: Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı... | 1 Temmuz genelgesi

Son dakika haberleri: Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı... | 1 Temmuz genelgesi

Corona virüsü salgını ülkemizde ve dünyada etsini sürdürüyor. Ancak aşılama süreciyle birlikte vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası yeni normalleşme sürecine girildi. İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni genelgeyi yayınladı. Peki, kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda mesai saatleri ne? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 08:06 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 08:06
Son dakika haberleri: Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı... | 1 Temmuz genelgesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı ardından 1 Temmuz itibariyle geçerli kararları açıklamıştı. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı ilgili genelgeyi yayınladı. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ MESAİ SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

6.1- Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

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