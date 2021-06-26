2021 YKS üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta? YKS kuralları ne? Hangi derslerden soru sorulacak? İşte detaylar... | 2021 YKS

2021 YKS sınavı büyük bir heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci sınav merkezlerindeki yerlerini almak için sabırsızlanıyor. Aileler okul çevresinde dualarıyla destek oluyor. Hayallerideki üniversiteyi kazanmak isteyen adaylar arama motorlarında ve sosyal medyada sınav detaylarını son kez araştırıyor. İşte YKS sınav detayları...

YKS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi günü 10:15'te başlayacak. Adaylar 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına alınmayacak. TYT sınavında adaylara 135 dakika süre tanınacak.

YKS sınavının ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar günü sabah 10:15'te başlayacak. Adaylara bu sınavda 180 dakika süre tanınacak. 13:15'te YKS sınavının ikinci oturumu sona erecek

YKS sınavının son oturumu olan Yabancı Dil Testi ise 27 Haziran Pazar günü saat 15:45'te başlayacak. Bu sınav için adaylara 120 dakika süre verilecek. 17:45'te YKS sınavının son oturumu da tamamlanacak.

YKS KURALLARI NE?

- Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika,

- AYT'de 160 soru için 180 dakika,

- YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

- Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

- Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylardan sınava en fazla bir yakını ile gelmesi isteniyor.

- Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.

- Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.

- Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak.

- Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak.

- Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak.

- Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.

- Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.

1 SAAT 15 DAKİKA ÖNCE SINAV SALONUNDA OLUNMALI

- Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak.

- Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce adayların sınav binasında hazır olması isteniyor.

- Sınava Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava girilemeyecek.

- Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- Sorularınız için 444 OSYM (6796) Çağrı Merkezi aranabilir.

YKS'DE HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK?

TYT SINAVINDA;

- Türkçe Testi

- Sosyal Bilimler Testi

- Temel Matematik Testi

- Fen Bilimleri Testi

AYT SINAVINDA;

- Türk Dili ve Edebiyatı

-Sosyal Bilimler-1

Sosyal Bilimler-2

-Matematik

-Fen Bilimleri

AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır.

YDT SINAVINDA;

-Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça